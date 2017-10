The examples populate this alert with dummy content

PREMIOS Seis mil euros para emprender con futuro La Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat organiza la sexta edición del concurso de empresas y proyectos empresariales emprendedores, cuyo plazo de presentación de solicitudes expira el 17 de noviembre viernes, 13 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/10/2017) La Mancomunitat lanza una nueva edición del concurso de empresas y proyectos empresariales emprendedores. La Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat va a repartir 6.000 euros en esta sexta edición destinado a premiar a todas aquellas empresas, proyectos e iniciativas empresariales vistas como potenciales generadores de ocupación. El organismo divide en dos categorías los proyectos galardonados: en primer lugar, premio a mejor empresa y el segundo al mejor proyecto emprendedor. En el primer caso, la Mancomunitat reserva 1.500 euros para la mejor empresa eco-sostenible, la misma cantidad con la que dotará a la mejor empresa agropecuaria y 2.000 euros a la mejor empresa en la categoría absoluta. El mejor proyecto emprendedor recibirá 1.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes para optar a estos reconocimientos finaliza el 17 de noviembre. El concurso cuenta, de nuevo en esta edición, con la colaboración de la Cámara de Comercio, el Campus de Alcoy, el CEEI Alcoy-Valencia, Jovempa y las Agencias de Desarrollo Local de los Ayuntamientos de la Mancomunitat de l’Alcoià i el Comtat.