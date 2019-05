The examples populate this alert with dummy content

ECONOMÍA Seis municipios de El Comtat tendrán cajero automático El Consell licita la instalación de estos dispositivos para acercar este servicio financiero a los vecinos y como medida para evitar el despoblamiento viernes, 10 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/05/2019) Seis municipios de El Comtat tendrán cajero automático los próximos meses. El Consell licita la instalación de este servicio para acercar a los vecinos la distribución de dinero y otras operaciones financieras y como medida contra el despoblamiento en la zona rural. El gobierno valenciano saca a concurso la contractación de estos dispositivos para Almudaina, Alqueria d’Asnar, Fageca, Famorca, en una pedanía de Muro y Quatretondeta que, hasta la fecha, no tienen servicios financieros. Antonio Such, director general de Administración Pública, destaca que el objetivo de impulsar esta iniciativa es dar una mayor cobertura a estos pequeños municipios y evitar el despoblamiento. La Generalitat invertirá 7,4 millones para la instalación de cajeros automáticos en 120 municipios y pedanías de la Comunitat Valenciana e incentivará que los bancos, también, a que creen oficinas de asesoramiento en estas localidades.