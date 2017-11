The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO 2-1 BADALONA Seis de nueve El Alcoyano ha ganado al Badalona en El Collao y suma seis puntos de los nueve posibles en esta semana de tres partidos – David Torres y Jose García son los autores de los goles blanquiazules domingo, 05 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El objetivo era claro, quitarse la espina clavada ante el Sabadell y ganar, reencontrarse con la victoria. Así ha sido. Triunfo del CD Alcoyano 2-1 frente el Badalona logrando seis de los nueve puntos posibles en los tres partidos disputados en tan sólo una semana. Lo mejor es el resultado ya que ni los de Galiana, ni el rival han firmado su mejor partido, aunque hay que destacar que la mayoría de ocasiones del Badalona han sido regalos o errores del CD Alcoyano, aspecto que lleva sucediendo toda la temporada y que es necesario corregir. Con el once inicial llegaron dos grandes novedades, y es que las rotaciones han traído las titularidades del defensa Tomás Ruso tras tener minutos en los dos últimos partidos después su vuelta de la lesión 6 meses después, y del guardameta Koke Vegas, que llegó al Alcoyano cedido del Levante. El Club Deportivo Alcoyano, con un buen arranque de partido, se ha puesto por delante en el marcador en el minuto 4 con gol de David Torres tras aprovechar un rechace de Morales, portero del Badalona, al disparo de López Silva que acaba en boca de gol, poniendo el 1-0 en el electrónico. Buenos minutos del conjunto de Galiana hasta que en el 10, un nuevo regalo del Alcoyano acaba con el peor castigo, el gol del rival, en este caso de Seramitja para el Badalona y empatar el encuentro. A partir de ese momento el conjunto blanquiazul ha ido cuesta abajo y sin frenos, sin crear apenas ocasiones de peligro, tanto los de Galiana como el Badalona, ya que ambos conjuntos estaban deseando que llegase el descanso para poder recibir nuevas órdenes para reestructurar a los jugadores y poder dar chispa al encuentro y que el marcador se moviese a favor de alguno de los dos equipos. La segunda mitad, como viene siendo costumbre, no ha tenido nada que ver con la primera ya que ambos conjuntos han brindado mejor juego. Los cambios han influido para bien, ya que han aportado frescura. En el minuto 66, Jose García ha sido el más listo de la clase tras aprovechar un mal despeje de Morales al centro de López Silva al corazón del área, y ha estirado el cuello hasta llegar al cuero y rematar para anotar el 2-1 y volver a poner por delante a los suyos y finiquitar el partido ya que el electrónico no se ha vuelto a mover. Tras esta victoria los blanquiazules son décimos en la tabla con 18 puntos a tan sólo dos del quinto clasificado. Y para la próxima jornada, el CD Alcoyano visita al Deportivo Aragón el domingo 12 de noviembre a las 12 horas.