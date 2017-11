The examples populate this alert with dummy content

ALCOYANO - BADALONA Seis de nueve tampoco estaría mal El Alcoyano concluye ante el Badalona una semana de tres partidos, de momento con uno ganado y otro perdido, el domingo a las 17.00 horas recibe al Badalona y lo podrán seguir en directo en el 1485 om, App Ser o esta misma web viernes, 03 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Semana de nueve puntos con tres partidos, de momento el Alcoyano consiguió tres ante el Olot y cero ante el Sabadell, concluye este ciclo frente el Badalona que llega octavo con dos puntos más que el Deportivo. Galiana no podrá contar con Ribelles por acumulación de amonestaciones mientras que recupera a Torres y Mariano que seguirá siendo duda, como también lo será Omgba. Lado tiene muchas opciones de estar en el centro del campo por las bajas en esta posición. El equipo ha destacado que se siente cada vez más cómodo en El Collao y tratarán de hacerse fuertes en su feudo, lugar donde esta temporada ya se han escapado demasiados puntos, hasta conseguir el dato que dice que el Alcoyano ha ganado más veces fuera de casa ( 2 ) que en su propio campo ( 1 ). Dato terrorífico teniendo en cuenta que el Depoortivos se caracterizaba por ser un equipo muy fuerte en El Collao. El partido será dirigido por el colegiado Castellano – Manchego Alberola Rojas. Un encuentro que será el domingo a las 17.00 horas en El Collao y que lo podrán seguir en directo en el 1485 om, aplicación móvil de la Cadena Ser o esta misma web.