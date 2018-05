The examples populate this alert with dummy content

PATRIMONIO INDUSTRIAL Seleccionada por 213.000 euros la oferta más económica para la consolidación de Rodes Los trabajos tendrán una duración prevista de 4 meses y comenzarían este verano sábado, 05 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La isla de Rodes se someterá a un proceso de consolidación para evitar que avance el deterioro del inmueble. La Sociedad Limitada Víctor Tormo ha presentado la oferta más económica para acometer las obras por un importe de 213.117 euros. Los trabajos tienen una duración prevista de 4 meses y comenzarían en un plazo de dos meses. Manuel Gomicia, concejal de Territorio, explica que los trabajos persiguen consolidar el edificio. "Es un edificio de sufrir algun deterioro. Antes de realizar el proyecto tomamos la decisión de realizar la consolidación de la parte externa del edificio y de algunas partes internas". La oferta competía con otras 5 presentadas a la licitación. La empresa que ha sido seleccionada por su oferta más económica dispone de 10 días para aportar la documentación para la formalización del contrato y así poder hacer acopio del material necesario para la obra.