The examples populate this alert with dummy content

SABADELL - ALCOYANO Seligrat & Galiana, dos estilos muy diferentes El Alcoyano tratará de conseguir la tercera victoria consecutiva – El partido se jugará el miércoles a las 18.00 horas, lo podrán seguir en directo en el 1485 Om, App Ser o en estas misma web martes, 31 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (31/10/2017) El Alcoyano buscará en Sabadell la tercera victoria consecutiva en un choque en el que el cruce de estilos en los banquillos en notable. Los de Galiana se enfrentan al que fuera su entrenador, en circunstancias normales no sería llamativo, pero en esta ocasión lo hace especial que el 90% de los titulares eran dirigidos por Toni Seligrat la temporada pasada y les hizo sub campeones de liga. Galiana pierde para este partido toda la polvora natural, Mariano y David Torres se pierden el partido por sanción, mientras que Omgba está lesionado. El resto disponibles, incluidos Cubero, Alarcón y López Silva que están convocados. Todo indica que no habrá muchos cambios con respecto la última alineación, aunque está la posibilidad de las rotaciones ya que estamos en semana de tres partidos y el domingo recibe en El Collao al Badalona a las 17.00 horas. Para el miércoles Galiana podrá contar con un once muy competitivo, la gran duda será el 9. Con los dos naturales sancionados, la gran duda será quién es la referencia ofensiva, aunque opciones tiene de sobra para ofrecer garantías. El partido será dirigido por el colegiado tinerfeño González González . El encuentro será en la Nova Creu Alta de Sabadell y lo podrán seguir en directo en el 1485 de om , aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma página web desde las 17.45 horas. Con Sheila García e Ismael Mayor.