EL CAFÉ DEL ALCOYANO "Seligrat ha sido un acierto" El gerente del Alcoyano, Fernando Ovidio, no ha esquivo ningún tema en "el café del Alcoyano" desde Premiun Sport Café jueves, 01 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (01/06/2017) El gerente del Alcoyano, Fernando Ovidio, ha tomado "el café del Alcoyano" desde Premiun Sport Café. Con el gerente hemos hablado de la afluencia de público, de las lesiones de los jugadores, de la continuidad del filial y femenino, además ha explicado en que situación está la ciudad deportiva, entre otras muchas cosas. Así como agradecer a la afición el comportamiento y el apoyo que recibió el equipo a lo largo de la temporada y sobre todo en el play off de ascenso.