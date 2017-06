Seligrat se va

escúchalo en AUDIO Esport en 3 D (09/06/2017)

Saltó la sorpresa en El Collao. Cuando por fin todo parecía que la pretemporada iba a ser tranquila, nada más lejos de la realidad. El ya ex entrenador del Alcoyano ofreció ayer una rueda de prensa junto al gerente del club, Fernando Ovidio para anunciar su marcha.

Seligrat anunció que se iba ya que no se sentía capaz de mejorar los éxitos de la temporada anterior, que consiguió con un presupuesto muy bajo quedar segundo clasificado. Teniendo en cuanta que el grupo III será más potente por los descensos de Elche y Mallorca y el potencial habitual de los equipos, Seligrat a diferencia del verano pasado, ha tomado la decisión de no seguir. "Yo tengo una forma de trabajar, si yo no me veo capaz del conseguirlo no lo empiezo, no es un acto de cobardía".

El club tiene ahora dos frentes abiertos, el del entrenador que buscará uno con similares características, ya que no va a experimentar con ex jugadores mediáticos sin experiencia, y el otro caballo de batalla será los jugadores, que a pesar de que tienen muchos de ellos contrato, la vinculación con Seligrat era vital para quedarse.

El Alcoyano no quiere forzar a ningún jugador, por lo que el que se quiera ir, tendrá que sentarse y negociar su marcha. Porque según Ovidio, "el plus que tiene este club y que por eso vienen jugadores, es la afición y El Collao, así que el que sólo queremos jugadores comprometidos y el que venga no tiene que venir al 100%, si no al 500%".