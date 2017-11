The examples populate this alert with dummy content

SABADELL 2-0 ALCOYANO Seligrat trunca al Alcoyano El conjunto de Galiana no ha podido sumar un nuevo +3 en su casillero tras perder 2-0 ante el Sabadell – Resultado injusto para los blanquiazules que han tenido en su haber numerosas ocasiones de gol miércoles, 01 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano se ha encontrado a Toni Seligrat en el camino hacia la tercera victoria consecutiva. Los de Galiana han perdido 2-0 frente el Sabadell en la Nova Creu Alta, resultado injusto para los blanquiazules que han disfrutado de numerosas ocasiones de gol, en cambio, el conjunto arlequinado ha aprovechado dos ocasiones aisladas para sumar tres puntos en su casillero y subir hasta la quinta posición. El partido del CD Alcoyano ha arrancado mejor que ante el Olot pero la defensa del Sabadell ha sido un auténtico muro, marca Seligrat, que ha impedido a los de Galiana poner en apuros al portero rival. Gato ha tenido una de las más peligrosas tras rematar muy cerca de la portería del conjunto local tras el pase de Barreda, que de nuevo junto a Antonio Navarro, ha vuelto a ejercer más de extremo que de lateral en la defensa de cinco compuesta por el entrenador. Por su parte, el Sabadell ha sido muy efectivo en la primera mitad ya que la ocasión más clara y de las pocas que ha tenido ha sido la del gol anotado por Migue García en el minuto 41. Tanto psicológico al que el Alcoyano ha sabido responder en la segunda parte siendo superior al conjunto local y sumando en su haber incontables llegadas y ocasiones de peligro poniendo en apuros al Sabadell y a su portero Roberto. En el minuto 61 el equipo de Seligrat se ha quedado en inferioridad numérica tras la expulsión por doble amarilla a Guillemenot, jugador arlequinado que ha visto las dos cartulinas en apenas tres minutos, la segunda por un agarrón a Mario Fuentes. El resto de la segunda mitad ha estado marcado por innumerables ocasiones por parte del Alcoyano que ha podido anotar hasta tres goles para darle la vuelta al marcador pero finalmente no ha sido así. Mario Fuentes con un mano a mano ante Roberto, cancerbero del Sabadell que ha estado muy acertado, ha tenido una de las ocasiones más claras de gol, aunque no ha sido la única que ha tenido el Alcoyano. A falta de diez minutos para el final el juego de los de Galiana ha sido al ataque por completo dejando en la defensa a uno o dos jugadores, en el intento de empatar el encuentro. Un fallo en el centro del campo, una pérdida de balón la ha aprovechado Víctor que ha puesto el segundo y definitivo gol quedándose los tres puntos en la Nova Creu Alta ante los 3.856 asistentes. No hay tiempo de caer, sólo vale pensar en el Badalona que visita El Collao este domingo a las 17 horas y que sin duda, si el Alcoyano realiza un juego similar al visto en la segunda parte ante el Sabadell podría llevárselos tres puntos.