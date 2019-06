The examples populate this alert with dummy content

Semana Solidaria de los vecinos del Ensanche-Benisaidó Del 10 al 14 de junio están previstas actividades para los más pequeños y una charla sobre salud - Se pide la aportación de alimentos no perecederos para el banco de alimentos de la Cruz Roja lunes, 10 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (10/06/2019) La Asociación de Vecinos Ensanche-Benisaidó ha puesto en marcha desde hoy 10 de junio y hasta el viernes 14 una Semana Solidaria en la que se pide a los participantes la aportación de alimentos no perecederos para el banco de alimentos de la Cruz Roja. A lo largo de la semana se están realizando numerosas actividades especialmente orientadas a los más jóvenes como concursos de, competiciones, juegos infantiles... y una charla sobre hábitos saludables para mejorar la salud que tendrá lugar el jueves. El presidente de esta Asociación, Paco Seguí, a través de Radio Alcoy, da más datos sobre esta iniciativa.