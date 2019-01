The examples populate this alert with dummy content

JUICIO PLANTÀ DEL XOP Sendra pide perdón a los familiares del joven fallecido en Planes y se compromete a no volver a celebrar la fiesta El fiscal propone la alternativa de una sanción de cinco meses al alcalde de Planes y el letrado de la familia añade la inhabilitación de cargo público para Javier Sendra en el último día del juicio, que queda visto para sentencia miércoles, 23 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (23/01/2019) Visto para sentencia el juicio contra el alcalde de Planes y vicepresidente del PP en la Diputación, Javier Sendra, por la muerte de un joven de 25 años en la Plantà del Xop de 2012. En su alegato final, un Sendra compungido ha trasladado a los familiares su "tristeza y dolor" y se ha comprometido a no volver a celebrar la fiesta, mientras de él "dependa". La defensa ha pedido la libre absolución tanto de Sendra como del edil de Fiestas, Vicente Manuel Catalá, alegando que se trató de un "homicidio fortuito" y que no existió ni siquiera imprudencia leve, puesto que era "un riesgo socialmente admitido" participar en esta fiesta, en la que se traslada un chopo de grandes dimensiones hasta la plaza del pueblo. Aseguran que no se puede juzgar "a toro pasado" la falta de medidas de seguridad,que históricamente se van adoptando, ha dicho el abogado del concejal, "a golpe de siniestro". Pero para el fiscal y la acusación particular existía una "situación de riesgo potencial" que varios testigos han acreditado. Tanto el Ministerio Público como la acusación particular han insistido en que el peligro de que el árbol se derrumbara era "evidente", puesto que ya había ocurrido al menos dos veces más en los últimos 10 años. El Ayuntamiento prefirió "primar la tradición" sobre la seguridad, ha concluido el abogado de la familia, cuando según la Ley de Espectáculos de la Comunitat Valenciana, era el que debía "velar y controlar" el desarrollo de ésta, como "prestador del servicio". Este letrado ha elevado a 300 mil euros la petición de indemnización, -atendiendo al grado de parentesco, la convivencia familiar y la edad de la víctima- y ha añadido también la de inhabilitacion de cargo público, en tanto dure la condena de dos años y cinco meses que exige para cada uno de los acusados. La madre del joven, Bienvenida Sanchís, ha dicho que no se cree el perdón que ahora pide Sendra. Radio Alicante: Sonia Martín