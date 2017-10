The examples populate this alert with dummy content

MESTALLA 3 - 3 CD ALCOYANO Sensación agridulce El CD Alcoyano empañó su buen juego con dos regalos al Valencia Mestalla y un error en defensa que le dieron dos goles al filial valencianista, acabando el partido 3-3 – Álvaro y Gato fueron los autores de los goles blanquiazules domingo, 08 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El CD Alcoyano dio un paso adelante y mostró un mejor juego que el demostrado en las anteriores jornadas ligueras. El rival, el Valencia Mestalla, fue ante el que el conjunto de Galiana demostró una de sus mejores versiones vistas hasta el momento, aunque dos regalos y un error de la defensa blanquiazul empañaron el juego y también el resultado obtenido, empate 3-3. Álvaro García y Manuel Gato se echaron el equipo a la espalda, logrando el primero el tanto del 1-1, después Gato puso el 3-2 y de nuevo Álvaro, con doblete anotó el 3-3 definitivo. La sensación tras el partido fue de agridulce ya que a pesar de que el Alcoyano mostró un buen juego, sus fallos y errores provocaron el mérito del Valencia Mestalla que apenas hizo galones para obtener la victoria, y es que los blanquiazules nunca lograron ponerse por delante en el marcador, tuvieron que ir detrás de los goles que iban subieron en el electrónico del Antonio Puchades anotados por el conjunto local. El primer gol valencianista no se hizo esperar y Rafa Mir en el minuto 9 de partido aprovechó un regalo del Alcoyano que cogió al portero Miguel Bañuz a medio salir. Casi 30 minutos tardó el Deportivo en chutar entre los tres palos de la portería defendida por Cristian Rivero. Ese mal dato contrastó con el gol del Álvaro García, en el 31, que llegó en el tercer disparo que los de Galiana hicieron a portería. El tanto fue precedido por una buena jugada de Omgba que culminó Álvaro. Tan sólo diez minutos después, Rafa Mir volvió a poner a los suyos por delante con el 2-1 tras un nuevo regalo de la zaga blanquiazul y que el jugador valencianista aprovechó de nuevo cazando una cesión de Navarro a Bañuz. Al descanso se llegó con ese resultado de 2-1 y con la incertidumbre de la reacción de Galiana en el vestuario con sus jugadores. La segunda mitad arrancó completamente distinta a los visto en la primera. Tan sólo un minuto hizo falta para que el Alcoyano disparase entre los tres palos, obra de David Torres que obligó a Cristian a intervenir. A pesar de ese inicio, en el 50, el Valencia Mestalla asestó un golpe psicológico al Deportivo con el 3-1, obra de Villalba, tras una acción en la que la defensa del conjunto de Galiana no se mostró nada contundente. Manuel Gato hizo su aparición tres minutos después anotando el 3-2 y vislumbrando un posible empate, incluso una ilusión de victoria. Ninguno se llevó los tres puntos ya que Álvaro empató el encuentro en el 74. Un disparo de David Torres fue seguido por un revuelo en el área del Mestalla que Álvaro aprovechó para poner el 3-3 final. Galiana fue con todo e hizo un cambio ofensivo, entrando en el césped Mariano Sanz por López Silva, tratando de buscar su primera victoria como entrenador del Alcoyano. Ambos conjuntos tuvieron ocasiones en el tramo final de partido, en el que Mariano, en su vuelta de la lesión, se mostró cojeando y continuó así hasta el final del encuentro que finalizó con 3-3 saliendo el Alcoyano de la zona de promoción de descenso.