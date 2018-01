The examples populate this alert with dummy content

ESPAI ÀGORA "Sense els ciutadans, la smart city és inviable" El regidor Manuel Gomicia presenta el nou web que ofereix als veïns la informació del big data d'Alcoi jueves, 11 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Espacio Ágora (10/01/2018) L'Ajuntament d'Alcoi té clar que sense la implicació dels ciutadans serà impossible aconseguir que Alcoi siga una ciutat intel·ligent. Per eixe motiu ha posat en marxa un nou web que ofereix tota la informació que arreplega el sistema del big data de la ciutat: qualitat de l'aire, transport, trànsit, soroll... Gomicia destaca que el gran objectiu d'aquesta base de dades interactiva és ajudar a prendre decisions amb la informació sobre la taula per garantir la seua efectivitat.