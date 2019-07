The examples populate this alert with dummy content

JORNADES MUSICALS Sent-me sona amb força a Cocentaina Masterclass d’instruments i concerts configuren l'encontre de música i educació – L’Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia interpretarà demà "Sheherezade: las mil y una noche" al Palau Comtal martes, 09 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/07/2019) Cocentaina acull aquesta setmana la sisena edició de Sent-me -Simposio Encuentro de Nuevas Tendencias en Música y Educación- amb protagonisme a les masterclass de diverses modalitats d’instruments a càrrec de prestigiosos professors i quatre concerts de música clássica. Entre d'ells, destacar l'audició a càrrec de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia amb les obres En las estepas del Asia Central d'Alexander Borodin i Sheherezade de Rimsky-Korsakov. Ignacio García Vidal, director artístic de Sent-me, ha estat en Hoy por Hoy Alcoy per apropar-los la programació d’aquest encontre de música i educació i per a convidar-los a les audicions que se celebraran aquestes nits –fins divendres- al Pati d’Armes del Palau Comtal i al Teular.