JUZGADOS Sentencia favorable al Ayuntamiento de Alcoy por los desprendimientos de la calle Calderón La sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ratifica que la empresa aseguradora tendrá que pagar al Consistorio 220.472 euros más los intereses y las costas del procedimiento por la caída del muro de la calle Calderón en enero de 2012 miércoles, 13 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La sección 5.ª de la Audiencia Provincial de Alicante ha ratificado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcoy que determinó que la empresa aseguradora tendrá que pagar en el ayuntamiento 220.472,90 euros, más los intereses y las costas del procedimiento, por la caída del muro de la calle Calderón que sucedió el 17 de enero de 2012, al tratarse de un siniestro cubierto por la póliza. "Es una sentencia muy esperada, no solamente porque el dinero siempre viene bien, sino porque viene a hacer justicia después de una época muy complicada en la parte económica que sufrimos en la anterior legislatura y en la cual no tuvimos de cara ni siquiera al seguro", ha explicado la concejala de Régimen Jurídico, Lorena Zamorano. Los hechos El Ayuntamiento se vio obligado a interponer una demanda solicitante a la aseguradora que pagara el correspondiente por la caída del muro de la calle Calderón. La empresa se negaba alegando que era un muro de contención y según aseguraban en el contrato se especificaba que este tipo de construcciones no estaban incluidas. Durante la vista dos peritos aportaron informes que indicaban que no se trataba de muros de contención, sino de mapostería, y que a causa de su caída, la solución había sido construir un muro de contención. Después de analizar los informes y la póliza de seguros del Ayuntamiento, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Alcoy falló en favor del ayuntamiento de Alcoy, sentencia que ahora ha ratificado la Audiencia Provincial de Alicante. "La empresa tiene 20 días para poder presentar un recurso de casación. Ya son dos instancias las que nos han dado la razón, vemos muy complicado que pueda estimarse una casación. Lo más importante es que recuperaremos 220.000 euros para Alcoy, una cantidad que con los intereses podría llegar al doble", ha indicado la concejala de Régimen Jurídico y Patrimonio, Lorena Zamorano.