SEMANA SANTA Sentido entierro a la espera de la Gloria El Viernes Santo muestra seis pasos de la Semana Santa de Alcoy, acompañados por cientos de devotos y numeroso en el Centro viernes, 30 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Procesión del Santo Entierro ha congregado en Alcoy a cientos de fieles para acompañar los seis pasos del Viernes Santo. El desfile se ha retrasado como consecuencia del chaparrón que ha descargado sobre la ciudad poco antes de las ocho de la tarde. Al extenso séquito se ha unido numeroso público en las calles de la zona Centro para presenciar momentos tan intensos como los que ha deparado el paso de la imagen del Nazareno, portada por el Gremio de Labradores, frente a su sede. A la figura de Jesús portando la cruz se han unido los pasos de la cofradía con sede canónica en San Vicente, que hace estación de penitencia con el Cristo Agonizante y la Virgen de la Soledad, las dos piezas que salen a la calle el Jueves Santo. La cofradía del Cristo Yacente y Nuestra Señora de los Dolores ha portado las imágenes que le dan nombre. La procesión la ha cerrado, como cada Viernes Santo, la imagen de Cristo en su lecho de muerte, custodiada durante todo el año en el interior de la parroquia de Santa María. La música de la dolçaina y de la Societat Musical Nova ha acompañado las imágenes. La Semana Santa concluirá el domingo, a las 7.30 horas, con la procesión de Els Xiulitets, en la que la Virgen se reencuentra con su hijo resucitado en la plaza de Ramón y Cajal.