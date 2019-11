The examples populate this alert with dummy content

MALTRATO ANIMAL Seprona se incauta de siete perros que malvivían en una finca de Benilloba Los animales han sido depositados en el albergue de Ibi y su propietario acusado de presunto maltrato animal - Ha sido sancionado económicamente y tras el informe de un veterinario podría ser denunciado lunes, 04 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (04/11/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (04/11/2019) El Seprona se incauta de siete perros que malvivían en una finca de Benilloba. Los animales han sido depositados en el albergue de Ibi y su propietario acusado de presunto maltrato animal. Un veterinario está analizando el estado de los perros localizados tras la investigación del Servicio de Protección de la naturaleza de la Guardia Civil. El informe podría derivar en una denuncia contra el propietario por delito de maltrato animal que acarrearía incluso penas de cárcel. En un primer momento ha sido sancionado económicamemte. Los siete animales están recuperándose en el albergue de la Sociedad Protectora de Animales de Ibi. Su encargada, Raquel Buzón, ha explicado la situación en la que se encontraron a los perros que fue dramática tras la denuncia de Seprona como se puede ver en las fotos del facebook de la Protectora ibense. La nave tenía ocho jaulas con los siete perros a oscuras, con nulas condiciones higiénicas, una cadena de un metro y heridas en el cuello. A uno de ellos ha sido operado por una hernia y junto al resto se recupera en el albergue.