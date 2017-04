The examples populate this alert with dummy content

OCUPACIÓN Séptimo mes consecutivo de descenso del paro en la comarca Marzo acaba con 166 desempleados menor, la mayoría en el sector industrial - La comarca registra el mejor dato desde finales de 2008 jueves, 06 de abril de 2017 Séptimo mes consecutivo de descenso del paro en la comarca. En marzo el desempleo bajó en 166 personas. L’Alcoià y El Comtat cerró marzo con 12.199 personas sin empleo, la cifra más baja desde diciembre de 2008. El paro descendió en 166 personas, 54 de ellas en Alcoy, el municipio que registró la mayor bajada. En Alcoy hay 5.756 parados. El desempleo también bajó en Cocentaina, con 29 parados menos, en Ibi, con 32, Castalla, con 27 parados menos que en febrero, y Onil, con un descenso de 23 personas. En el resto de municipios la variación es mínima respecto al mes anterior. Por sectores, la industria es el que más contribuyó al último descenso del paro. Bajó en 87 personas. En los servicios el paro se redujo en 69 personas. Menores fueron las bajadas en la agricultura y la construcción. El sindicato UGT, que aporta estos datos, muestra su preocupación por la tendencia a la precariedad y la desigualdad en el mercado de trabajo. El sindicato advierte de que las mujeres representan el 62% de todos los parados de la comarca.