The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Ser del Alcoyano es una religión” Marc Martínez, portero blanquiazul, ha sido el invitado de El Café del Alcoyano desde Premium Sport Café – A falta de 8 partidos para el final de temporada el cancerbero ha asegurado que el objetivo es el campeonato de liga jueves, 23 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/03/2017) “Ser del Alcoyano es una religión”. Afirmación del invitado de El Café del Alcoyano desde Premium Sport Café esta semana, Marc Martínez, portero blanquiazul, que ha seguido en sintonía con la música escogida por el colaborador del programa Héctor Rúa. El cancerbero, con las ideas muy claras, ha visitado por segunda vez esta temporada El Café del Alcoyano. Con el final de temporada cada vez más cerca, Martínez ha explicado que “no nos escondemos, el objetivo del equipo es quedar primero. En un principio era quedar entre los cuatros primeros, pero conforme ha avanzado la temporada ahora el objetivo es el primer puesto”. El portero se ha mostrado completamente convencido de que el ansiado ascenso va a llegar y de que él pretende vivirlo y mantenerse en la nube la próxima temporada. “Lo que más ilusión me hace es estar la próxima temporada en Segunda con el Alcoyano”, ha señalado. El futbolista catalán con raíces andaluzas, y también un poco gallego como él se define, ha hecho balance de los últimos partidos antes de viajar esta semana para enfrentarse al Prat. Respecto al empate frente el Badalona y la derrota ante el Lleida, cuenta que “creo que fueron dos semanas donde los puntos fueron injustos con el juego del equipo”. En cuanto al próximo rival, el Prat, que juega como local donde tan sólo ha encajado dos derrotas a pesar de ir penúltimo en la tabla, y que en su campo el Barça B, el Valencia Mestalla y el Badalona no han logrado pasar del empate explica que “una acción aislada puede ser la que decante el partido”. A pesar de todo ello, ha afirmado que “el equipo está haciendo las cosas muy bien” y ha querido mandar un mensaje. “Cada 7 días escucho la rueda de prensa de muchos equipos y parece que lo único que hace bien el Alcoyano es defender, y si llevamos 46 goles a favor es porque no sólo defendemos bien, hacemos otras cosas bien”, ha querido señalar el cancerbero quien también ha agradecido a José Martínez, entrenador de porteros, el trabajo que está haciendo con él, con Miguel Bañuz y con Palopa. Y por supuesto, ha agradecido a la afición el respaldo que le dan al equipo.