The examples populate this alert with dummy content

MIL.LENNI "Ser Erasmus te cambia la vida, te abre la mente" Tres estudiantes extranjeros y los responsables de los programas de intercambios internacionales del campus de Alcoy analizan las aportaciones a la formación académica y personal jueves, 18 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (18/05/2017) El quinto programa Mil.leni, con el que Radio Alcoy analiza la actualidad del campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de València, presenta los programas de intercambios internacionales de alumnos. Ana Moya, responsable de intercambios de estudiantes, y David Gutiérrez, Coordinador de la Oficina Internacional, de este campus, introducen cómo se produce la gestión de estos programas y de dónde provienen los alumnos y los destinos a los que pueden optar los estudiantes de Alcoy. Marco Nappi, Matilde Mercarelli y Katerina Zbejvalova son tres estudiantes Erasmus que han llegado a Alcoy desde Italia y República Checa. Presentan sus experiencias, las complicaciones que han superado y los beneficios que aportan a su curriculum estos intercambios."Ser Erasmus te cambia la vida, te abre la mente".