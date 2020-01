The examples populate this alert with dummy content

EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Ser el segundo entrenador no es estar en la sombra” Jordi Gil, es el segundo entrenador del Deportivo, hoy nos ha visitado en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 23 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (23/01/2020) El segundo entrenador del Alcoyano, Jordi Gil, ha estado hoy tomando el tradicional “café del Alcoyano” desde Premium Sport Café. Siempre nos gusta ir conociendo un poco más a los integrantes de la plantilla y también del cuerpo técnico y por eso nos ha visitado el ayudante de Vicente Parras desde hace unas temporadas. Su función, su trabajo sus aportaciones y mucho más, nos ha contado el de Ontinyent en el programa de hoy.