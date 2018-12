The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Ser testigo directo te da una visión amplia de Alcoy y su pluralidad" Quique Ruiz hace balance de la etapa que cierra en Radio Alcoy al frente de los Servicios Informativos lunes, 31 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (31/12/2018) En Hoy por Hoy Quique Ruiz ha protagonizado la última entrevista de este 2018. Ha hecho balance de la etapa de 18 años que cierra en esta casa y en la que ha estado al frente de los Servicios Informativos de Radio Alcoy y que le ha permitido tener una visión privilegiada de la actualidad. "Ser testigo directo de la historia del municipio te da una visión amplia de Alcoy y su pluralidad". Explica cómo y cuándo decidió ser periodista, cómo ha visto evolucionar el medios de comunicación, la fiesta y qué le hace dar el paso a la política como candidato a la alcaldía.