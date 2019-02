The examples populate this alert with dummy content

FÚTBOL "Ser un buen portero empieza con una buena formación" El ex portero del Alcoyano David Palopa organiza una escuela de porteros miércoles, 06 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/02/2019) El ex portero del Alcoyano y ahora involucrado en la Fundación, organiza una escuela de portero para todas las edades y géneros. Tantos los porteros como las porteras podrán inscribirse en la escuela que comenzará a principios de marzo. En Ser Deportivos Alcoy , David Palopa y Antonio Paterna, han explicado todos los detalles de de lo que se pretende que sea un escuela referencia. La inscripción la pueden hacer en los teléfonos 660.005.630 ó en el 690029928.