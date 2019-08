The examples populate this alert with dummy content

MÚSICA Sergi Sempere, de Alcoy a Ginebra a ritmo de percusión El joven músico alcoyano es percusionista titular de la Orquesta de Cámara de la ciudad suiza - Actuará en Alicante el 29 de septiembre con su banda, la Societat Unió Musical d'Alcoi martes, 27 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/08/2019) Sergi Sempere es una muestra más de lo prolífico e internacional de la cantera de músicos alcoyanos. A sus 28 años, inicia ya su tercera temporada con la Orquesta de Cámara de Ginebra, Suiza, la segunda como percusionista titular, algo que compagina con colaboraciones con la Orquesta de la Ópera de Zurich o con formar parte de un cuarteto de dos percusionistas y dos pianos que en diciembre realizarán una gira por Sudamérica, en concreto en Chile y Argentina. Habrá un cita especial para poder escucharlo cerca de Alcoy. Será el 29 de septiembre cuando acuda al Auditorio de Alicante con su banda, la Societat Unió Musical d'Alcoi para interpretar la obra 'Cosins' que el presidente de esta formación, Alfonso Yépez, Chipi, le dedicó a él y su primo, el también percusionista, Ignasi Doménech. Ambos, junto a Antonio Ruiz, organizaron en el Teatre Principal la segunda edición de un curso de percusión que duplicó su matrícula respecto al año anterior.