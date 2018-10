The examples populate this alert with dummy content

POLÍTICA Sergio Carrasco, candidato del PSOE en Ibi El secretario general presenta la única propuesta, por lo que la agrupación socialista no celebrará primarias lunes, 01 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Sergio Carrasco será el candidato socialista a la Alcaldía de Ibi en mayo del próximo año. La del concejal y secretario general del PSOE es la única candidatura, por lo que el partido no celebrará primarias en Ibi. La asamblea debe ratificar oficialmente la candidatura el próximo 18 de octubre. Carrasco ha destacado a RADIO ALCOY que el apoyo del partido y de colectivos de Ibi ha sido clave para dar el paso de convertirse en aspirante a la Alcaldía. Carrasco, licenciado en Historia y secretario general del PSOE de Ibi desde abril de este año, aspira a recuperar la Alcaldía que los socialistas perdieron en 2003 después de 20 años de Gobierno en la villa juguetera. “Hace meses que estamos trabajando un proyecto nuevo para Ibi en el que los servicios públicos cobren especial relevancia a la hora de mejorar la calidad de vida de todos los ibenses”, ha explicado. El candidato socialista ha resaltado la “capacidad de crecimiento única” de Ibi. “Las instituciones públicas debemos estar a la altura y trabajar con proyectos serios, ilusionantes, realistas y realizables”, ha añadido.