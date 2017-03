The examples populate this alert with dummy content

TIRO CON ARCO Sergio del Olmo, campeón nacional El arquero alcoyano logró la primera posición del podio en el Primer Gran Premio de España celebrado en Benalmadena – El tirador ya se prepara para la próxima cita competitiva que será el 1 de abril en Zaragoza martes, 21 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (21/03/2017) Sergio del Olmo, arquero alcoyano que se inició en el Club Deportivo Santa Lucía en el deporte de tiro con arco ha logrado alzarse con el Primer Gran Premio de España que se celebró en Benalmádena el pasado fin de semana. Del Olmo subió a lo más alto del podio tras proclamarse Campeón de España después de ganar 6-0 a su contrincante Ken Sánchez. En Ser Deportivos hemos hablado con él y se ha mostrado “muy contento” por el triunfo. “La verdad es que estaba trabajando para ello y esto es una motivación extra para seguir luchando hacia adelante”, ha explicado Del Olmo. Las sensaciones del joven arquero fueron muy buenas durante la competición y también previamente. “Las sensaciones ya vinieron una semana antes que estuve en un clasificatorio. Las sensaciones fueron buenas”, ha señalado Sergio, quien ha explicado que disfrutó “muchísimo de la competición, tirando bastante bien para las malas condiciones de viento que hizo”. Sergio no se frena aquí y asegura que este logro le hace estar “más dispuesto para seguir mejorando y preparar otras competiciones”. Una de ellas es el 1 de abril en Zaragoza con el Segundo Gran Premio de España en el que Del Olmo participará. Tras proclamarse Campeón de España el arquero alcoyano explica que su “intención es seguir trabajando en el entrenamiento, en estas buenas sensaciones para competir en la próxima competición”. Previamente a esta participación Sergio del Olmo estuvo en la Copa del Mundo en sala de Nimes, en Francia y como objetivo a largo plazo, el arquero contó en enero en su visita a Ser Deportivos que son los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020. Esta meta comenzó a planteársela hace cuatro años, en 2013 cuando ingresó en la Residencia Blume donde actualmente reside y se prepara como arquero de élite. Recuperando algunas declaraciones de Del Olmo, “cuando estás en un Centro de Alto Rendimiento no es para conformarte con ser campeón de España, sino para clasificarte para el equipo nacional, ser de los mejores arqueros del mundo, o incluso el mejor y llegar a lo más alto, y lo más alto no es el oro olímpico, sino mundiales, europeos, tanto los Juegos Olímpicos, como récords…Desde que entré en 2013 en la Blume ya me empecé a plantear los Juegos Olímpicos”.