TIRO CON ARCO Sergio del Olmo logra la medalla de plata El arquero alcoyano logró ser subcampeón de España absoluto en el campeonato disputado en Avilés lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El Campeonato de España absoluto de tiro con arco en Sala y el Campeonato de España por equipos autonómicos, organizados por la Federación de Tiro con Arco del Principado de Asturias se disputaron el pasado fin de semana en el Palacio de Exposiciones de la Magdalena en Avilés. Con una participación de 190 arqueros en los cuadros individuales, y de 39 equipos autonómicos. El arquero alcoyano, Sergio del Olmo demostró que está en un gran nivel y consiguió ser segundo en una prueba muy exigente y que se decidió por muy poco. 61 participantes competían en su categoría absoluta de arco recurvo, el subcampeonato es una gran noticia para Del Olmo. Sergio, continua la preparación para siguientes citas.