The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS “Sergio Ramos ha sido mejor central que me ha marcado” Jorge Molina recibe a Radio Alcoy en el Coliseum Alfonso Pérez de Getafe – Con él hablamos de su carrera, del Alcoyano, o de su futuro entre otras cosas martes, 05 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/09/2017) Jorge Molina, delantero alcoyano que lleva el nombre de Alcoy por la Primera División española ha recibido a Radio Alcoy para hablar en Ser Deportivos con Ismael Mayor. El delantero vuelve a jugar en Primera División tras salir del Betis y fichar por el Getafe, que la temporada pasada estaba en Segunda División y con Molina y compañía volvió a subir a Primera. Con Jorge Molina hemos repasado su carrera, hemos hablado del Alcoyano, ha contado anécdotas, ha marcado a los mejores porteros y ha jugado en los mejores estadios. Tiene dos ascensos a Primera División y nos habla de su futuro. Media hora de radio con uno de los alcoyanos más importantes para el deporte local y sin duda un referente para las próximas generaciones de futbolistas. La concejalía de Deportes, con los deportistas alcoyanos.