CD ALCOYANO Serrano y Ovidio ponen su cargo a disposición del Consejo de Administración En la rueda de prensa han hablado de muchos temas, autocrítica, Miguel Hita, comisión deportiva, deudas o proyecto para la próxima temporada jueves, 06 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (06/06/2019) Juan Serrano y Fernando Ovidio han comparecido ante los medios de comunicación para tratar de dar explicaciones sobre lo sucedido esta temporada. El presidente ha lamentado la situación, ha pedido disculpas a la afición y entre los dos han hablado de temas candentes, como la comisión deportiva, Miguel Hita, las deuda o la próxima temporada. Ambos han puesto su cargo a disposición de el Consejo de Administración, la semana que viene sucederán diferentes acontecimientos al respecto. En el programa de hoy os contamos todo lo que han dicho Juan Serrano y Fernando Ovidio. No se pierdan todo lo que han hablado.