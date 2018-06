The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA Servicio ‘premium’ Móvil Bégar, concesionario BMW en Alcoy, apuesta por la innovación en la atención al cliente miércoles, 13 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/06/2018) Móvil Bégar ha iniciado una nueva etapa al frente del concesionario BMW en Alcoy. Con puntos de venta entre Elche y Alzira, la empresa aplica un modelo de excelencia en la atención al cliente. Juan Carlos Cortés, comercial del concesionario, apunta que la innovación en la atención al cliente es continua para ajustarse a la calidad de los automóviles de la marca alemana. La fidelización del cliente, explica Cortés, es uno de los rectos en un sector que afronta profundos cambios con la introducción de nuevos combustibles. Según explica, en 2025 BMW ofrecerá 25 modelos híbridos o eléctricos. Cinco años antes, en 2020, todos los vehículos de la marca serán híbridos.