PLAN AUTONÓMICO Servicios e incentivos fiscales para frenar la despoblación La Generalitat presenta a los alcaldes de la comarca el plan para evitar la desaparición de los pueblos miércoles, 14 de junio de 2017 La Generalitat Valenciana ha presentado a los alcaldes de L’Alcoià y El Comtat las recetas de su plan contra el despoblamiento de las zonas rurales de interior, basado en la mejora de los servicios y en hasta 50 incentivos fiscales. El director general de la Administración Local, Antoni Such, expuso en Benilloba este martes ante los regidores las líneas básicas de la recién creada Agència Valenciana Antidespoblament. Este organismo, ha explicado Such, contará con una comisión interdepartamental que debe implicar a todas las consellerias para ofrecer respuesta a un problema que padece buena parte de los pueblos de la comarca. Según un estudio del investigador Yann Javier Medina, hasta 11 municipios de L’Alcoià y El Comtat presentan un elevado riesgo de despoblación. Such ha presentado hasta 50 incentivos fiscales a aplicar en los municipios: desde la reducción del tramo autonómico del IRPF hasta bonificaciones en las tasas universitarias para los jóvenes empadronados en localidades con riesgo de despoblación. “Tenemos que ejercer una discriminación positiva para que sea atractivo residir en los pueblos”, ha manifestado el director general. La segunda pata fundamental del plan es la mejora de los servicios públicos y especialmente del transporte. Para Such es prioritario crear áreas de acción para no aplicar medidas por separado en cada municipio lo que, según ha señalado, restaría efectividad a las propuestas. El director general tiene claro que la recuperación de población no es viable sin la generación de empleo. “Tenemos que, a través de estas áreas, estructurar la implantación de empresas porque sabemos que donde hay empleo, hay habitantes”, ha puntualizado.