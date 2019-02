The examples populate this alert with dummy content

VIOLENCIA MACHISTA Servicios Sociales tramita la tutela del bebé de la víctima de Planes Cientos de personas se han agrupado este martes frente a los Ayuntamientos de Alcoy y Planes, y también a las puertas del Consell en Alicante, para decir basta a la lacra de los asesinatos machistas tras la muerte de la joven de 29 años, degollada supuestamente a manos de su pareja martes, 12 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (12/02/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (12/02/2019) Tristeza y apoyo a la familia de la víctima se han repetido a lo largo de la mañana. Amplia respuesta en las concentraciones contra el asesinato machista del sábado de madrugada en Planes. A las 12 se han producido a las puertas de los ayuntamientos de Planes y en Alcoy, también en otros municipios de la comarca, como Ibi. El Ayuntamiento de Planes ha iniciado los trámites para que la familia de la víctima asuma la custodia del bebé, de tan solo tres meses. El departamento de Servicios Sociales se ha hecho cargo para que la Consellería competente pueda decidir quién se hará cargo del hijo de la joven de 29 años muerta presuntamente a manos de su pareja, el padre del niño. El alcalde, Javier Sendra, asegura que el bebé, empadronado en la localidad, se encuentra ahora con la madre de la joven, la abuela. "Lo tienen que decir, pero creo que la tutela será para la madre de la difunta". Aunque estaba empadronada en un municipio de Tarragona, la joven de 29 años era de Alcoy. El alcalde, Antonio Francés, ha mostrado sus condolencias a la familia en el acto que ha tenido lugar también a las doce del mediodía, en este caso, en la plaza de España. "Además de la condena rotunda, trasladar todo nuestro apoyo a la familia, a los hijos que deja, y pedir la unidad de toda la sociedad y los partidos políticos para luchar contra esta lacra". La joven deja otros cuatro hijos En la concentración de Alicante el delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha explicado que los otros cuatro hijos de la víctima, que tuvo con anteriores parejas, están bajo tutela de la Generalitat. Ha señalado que las pruebas recabadas por los investigadores han sido concluyentes para la detención del único encausado y pareja de la víctima. "Las pruebas periciales son más que suficientes, tanto por la autopsia como por el interrogatorio al que fue sometido y será sometido el detenido, con lo que el tema puede quedar bastante claro". El detenido ha pasado las últimas horas en sede policial, acusado de un delito de homicidio relacionado con la violencia de género hasta que pase a disposición judicial. El caso se encuentra bajo secreto de sumario, dirigido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Alcoy.