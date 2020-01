The examples populate this alert with dummy content

SECTORES Sesenta y una textiles valencianas participan en la feria de Frankfurt El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, se desplaza junto a la delegación organizada por la Generalitat Valenciana a la mayor feria internacional de textiles para el hogar y contract martes, 07 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (07/01/2020) Una delegación de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo se desplaza a Frankfurt para mostrar su apoyo a las empresas valencianas expositoras en la Feria Heimtextil 2020 que abre sus puertas desde este martes 7 de enero al viernes 10. La feria Heimtextil es la mayor feria internacional de textiles para el hogar y contract y la primera cita feria del año, que cuenta con una elevada representación de empresas valencianas. De hecho, de las 123 empresas españolas que exponen en este certamen, 61 son de la Comunitad Valenciana. Durante cuatro días, las empresas expositoras presentan nuevas ideas, tendencias y productos de alta calidad. Se trata de la feria líder mundial en su sector, por lo que es un barómetro de futuras tendencias y foro internacional de contratación. La delegación está encabezada por el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent e integrada por la secretaria autonómica de Economía Sostenible, Rebeca Torró y la directora general del Ivace, Júlia Company. En este evento líder de textiles interiores, diseño y tendencias, los fabricantes, distribuidores y diseñadores internacionales presentan sus productos a un gran número de visitantes provenientes de todo el mundo. La pasada edición de la feria contó con una superficIe bruta de más de 229.700 m2, llenando al completo la capacidad expositora del recinto ferial. La distribución de la oferta estuvo repartida en 10 pabellones y 22 superficies clasificadas por producto y materia prima.Las empresas fabricantes de textil en la Comunitat Valenciana se localizan mayoritariamente en las comarcas de L'Alcoià-Comtat y la Vall d'Albaida, en poblaciones como Alcoy, Cocentaina o Muro.