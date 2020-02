The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO 6-0 VILAMARXANT CF ‘Set y partido’ para el Alcoyano Los blanquiazules golean al Vilamarxant y certifican ‘virtualmente’ la primera plaza tras el ‘pinchazo’ del Intercity-Alcoyano 6 Vilamarxant 0 , gracias al doblete de Oscar Díaz, el ‘Hat-Trick’ de Pau Franch y al gol de Acevedo domingo, 16 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El partido estuvo encarrilado desde el primer minuto. El equipo visitante no tuvo ninguna opción, ya que el Alcoyano fue muy superior en todo momento. En el minuto 10, Jony tuvo la primera gran ocasión del partido, con un disparo que dio en el larguero. Tres minutos después, el Alcoyano marcó el primero tras un disparo de falta directa de Oscar Díaz. En el minuto 26, Acevedo marcaba el segundo tras un gran disparo desde fuera del área. En el minuto 35 Pau Franch hacía el tercero del partido, el primero en su cuenta particular, tras un disparo desde dentro del área. Al siguiente minuto Pau Franch, ponía el cuarto en el luminoso tras un robo de Oscar Díaz en el saque de centro. Los primeros minutos de la segunda parte fueron para el Vilamarxant, que tras la goleada de la primera mitad quiso marcar el gol del honor. A partir del minuto 10, los blanquiazules reaccionaron y volvieron a tener el control del balón. En el minuto 53, Vicente Parras hizo el primer cambio entraba Migue Aracil por Jony Ñiguez. En la jugada siguiente el Alcoyano marcaba el quinto gol en una jugada individual de Oscar Díaz. Cinco minutos más tarde Parras hacía el segundo cambio entraba Fran Machado por Acevedo. En el minuto 60 Pau Franch hacía el sexto y último gol del Alcoyano, el tercero en su cuenta particular, tras un fallo del portero. Después del gol, el Alcoyano hizo el tercer y último cambio entraba Josué por Rubén Garcés. A partir del gol, el alcoyano jugó más relajado manteniendo la posesión del balón. Gran partido de los blanquiazules, que deja a los de Vicente Parras con la primera plaza, ‘virtualmente’ conseguida. Próximo partido el Domingo a las 12:00 contra el Paterna.