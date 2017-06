Setanta-cinc hores de treball per pintar al mobiliari urbà

L'Ajuntament ha multat a una persona que va realitzar pintades en el mobiliari urbà amb 75 hores de treball per a la comunitat. El Consistori ha decidit no fer pagar al sancionat la multa econòmica, de 751 euros, a canvi de què pintara i netejara diferents pintades en espais públics de la ciutat indicats pel mateix Ajuntament.

El regidor de Medi Ambient, Jordi Martínez, explica que "s’està actuant amb la gent que realitza accions en contra del civisme i l’espai públic, que és de tots. Cal recordar que s’ha obert expedients per tirar la brossa als solars i que inclús hi ha una condemna a presó per furtar a l’ecoparc". Des de l’Ajuntament d’Alcoi recorden que van incloure la possibilitat de substituir les sancions econòmiques dels departaments de Sanitat i Medi Ambient per treballs en favor de la comunitat "per intentar que els infractors prenguen consciència de les seues accions i evitar la reincidència".

Ara, una d’eixes sentències ja ha sigut executada, i s’ha canviat l'import de la sanció per treballs a realitzar en bé de la comunitat. La multa de 751 euros ha estat reemplaçada per la realització de 75 hores de treball amb un màxim de 4 hores per dia.