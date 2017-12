The examples populate this alert with dummy content

JAZZ CLUB EL MUSSOL Setmana de Nadal i jazz Tres recitals omplin de música els escenaris d'Alcoi en vespra de les festes nadalenques jueves, 21 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Jazz Club El Mussol (20/12/2017) The Lazy Tones obri aquest dijous (cafeteria Casablanca, 20.30 hores) una marató de jazz en la setmana prèvia al Nadal. A aquesta actuació, que tanca l'any en el cicle de recitals del Jazz Club El Mussol, s'afegeix el concert que Ernesto Llorens New York Jazz Project compartirà amb la Unió Musical d'Alcoi (dissabte, teatre Calderón, 19.30 hores). Per a rematar l'oferta, el quintet d'Enric Peidro proposa també el dissabte, a la filà Andaluces, una velada de lindy hop amb una proposta de swing christmas.

El repàs a les darreres actuacions organitzades pel club, amb Randy Greer i Rubén Carles, completen el nou programa que han preparat els membres de El Mussol.