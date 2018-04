The examples populate this alert with dummy content

EL CAFE DEL ALCOYANO “Si ganamos son más que tres puntos” Carlos Sempere, segundo entrenador del Deportivo, pasa por Ser deportivos en “el café del Alcoyano” desde Premium Sport Café jueves, 08 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (08/03/2018) Carlos Sempere es miembro de la Comisión Deportiva del Alcoyano, responsable directo de los fichajes y además desde hace poco más de una semana, es segundo entrenador del Alcoyano junto al recién nombrado Mario Barrera. Es un hombre de la casa y que ha llevado las riendas del equipo en alguna ocasión, además de ser ex jugador. Hoy nos visita en Premium Sport Café para tomar el tradicional “café del Alcoyano”. Con él, conversamos del momento actual del equipo, de su responsabilidad como miembro de la Comisión Deportiva y del partidazo que se espera el domingo ante el Elche. No te pierdas todo lo que ha dicho en Ser Deportivos.