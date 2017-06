The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY "Si no cuidamos nuestro comercio no va a prosperar" Paco Moltó, nuevo presidente de la Federación Alcoy Comercial, y Arancha Chazarra, vicepresidenta, presentan sus objetivos al frente de la entidad lunes, 26 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/06/2017) La Federación Alcoy Comercial estrena nueva junta directiva. Paco Moltó sustituye como presidente a María José Francés, que ha ostentado el cargo los dos últimos años. Junto a la nueva vicepresidenta, Arancha Chazarra, Moltó ha planteado en Hoy por Hoy Alcoy, más que incrementar el número de comercios asociados, el objetivo es sensibilizar al colectivo para una mayor implicación. "Queremos que la gente se involucre". La Federación Alcoy Comercial la integran cerca de 200 establecimientos asociados. El nuevo presidente anima a los clientes a seguir confiando en la economía local. "Si no cuidamos de nuestro comercio no va a prosperar".