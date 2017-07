The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD "Si tenemos niños y voluntarios, pero no hay dinero, no podremos hacer este campamento" El campamento benéfico Salesiano de Alcoy, destinado a dar unas vacaciones especiales a los niños y niñas sin recursos, pide apoyo económico al Ayuntamiento lunes, 17 de julio de 2017 El campamento benéfico Salesiano de Alcoy, destinado a dar unas vacaciones especiales a los niños y niñas sin recursos, busca apoyo económico del Ayuntamiento. El campamento Esplai recibirá a sus participantes del 17 al 25 de agosto en el albergue Don Bosco, en el Puerto de Albaida. Cuando se cumplen 39 años de vida del campamento, la organización ya supera los 14.000 euros, presupuesto previsto para cubrir los gastos. Nereida Grau, voluntaria, explica que, para continuar con la labor social, necesitan apoyo de instituciones, empresas y particulares para no dejar a ningún niño fuera: "Me gustaría que supieran que estamos haciendo una labor muy bonita (...) Si tenemos niños y voluntarios, pero no hay dinero, no podremos hacer este campamento, y sería una gran pena, porque los jóvenes lo valorarán en un futuro". Los interesados en inscribirse en el campamento solidario tienen una cita informativa el próximo 21 de julio, a las ocho de la tarde, en el colegio Salesianos San Vicente Ferrer.