EL CAFÉ DEL ALCOYANO “Si viene Juli sería la leche” Óscar Díaz estrena la 17 temporada de El Café del Alcoyano desde Premium Sport Café jueves, 29 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (29/08/2019) Óscar Díaz decidió quedarse en el Alcoyano, bajada de sueldo considerable para quitarse la espina del descenso. A sus 35 años decide quedarse en Alcoy para intentar ascender, lo ha dicho claramente en Ser Deportivos, dentro de El Café del Alcoyano que estrenamos temporada, ya van 17. El futbolista madrileño demostró desde el principio de la temporada que no se queda para pasar el año. Se queda comprometido y dispuesto a aportar muchas cosas sobre todo en lo colectivo. Ha hablado de la temporada pasada, de la actual , de su deseo porque Juli venga al Alcoyano y de muchas cosas más. Además hemos conocido a su hijo Óscar, fan y crítico de su padre. No os perdáis todo lo que hemos hablado con Óscar Díaz desde Premium Sport Café, con la colaboración de Héctor Rúa.