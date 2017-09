The examples populate this alert with dummy content

VIRGEN DE LOS LIRIOS Sicut lilium inter espinas El cartel de Luis Sanus, para anunciar la Romería a la Font Roja, evoca el origen de la celebración de la patrona sábado, 02 de septiembre de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (01/09/2017)

AUDIO Matinal SER Alcoy 08:50 (02/09/2017) El acto central de las fiestas de la Virgen de los Lirios ya cuenta con convocatoria oficial. Con algo más de público que lo habitual, la Archicofradía dió a conocer la propuesta del diseñador Luis Sanus para anunciar la próxima Romería al Santuario de la Font Roja, prevista para el próximo 17 de septiembre. El cartel de Luis Sanus está inspirado en el acta del descubrimiento por parte del Pavor de Guerau. Muestra una enorme flor blanca rodeada de espinas. "Sicut lilium inter espinas, es el lirio entre espinas. En los pétalos he querido reflejar las imágenes de la Font Roja, el santuario, el antiguo hotel, la fuente, la silueta de la montaña y el cielo estrellado de agosto". El artista, que ya diseñó el cartel de fiestas de Moros y Cristianos de 2008, reconoció que ha firmado esta tarea de manera satisfactoria, pero sin haberle podido dedicar el tiempo deseado, "por diversas circunstancias que me han rodeado estos meses".