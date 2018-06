The examples populate this alert with dummy content

SER DEPORTIVOS "Siempre hemos sabido de donde venimos" Jorge Molina y Juli han estado en Ser Deportivos desde la Venta Sant jordi. Con ellos hemos hablado de sus inicios, de sus historias juntos, del fútbol actual y del campus Ciudad de Alcoy martes, 05 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/06/2018) Todo un lujo poder tener para los oyentes de Ser Deportivos a dos grandes jugadores de fútbol como Jorge Molina ( Getafe ) y Juli ( Hércules ). Los dos de Alcoy preparan la 18ª edición del Campus Ciudad de Alcoy que iniciaron Molina y Pepe Aroca hace 18 años. Además hemos hablado de sus inicios y de cómo recuerdan su paso por el colegio San Vicente Paúl y San Roque. De la actual temporada de ambos y de muchas cosas más son las que hemos tratado con los dos jugadores de fútbol. Un programa que hemos realizado desde la Venta Sant Jordi. No te lo pierdas.