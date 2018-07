The examples populate this alert with dummy content

SEGUNDA B GRUPO III Siete equipos nuevos para la próxima temporada Barça B, Espanyol B, Levante B, Castellón, Teruel, Ejea y Conquense, entran en el grupo III miércoles, 11 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Casi la mitad de los equipos serán nuevos la próxima temporada en el grupo III de Segunda B. La Comisión Mixta se ha reunido para confeccionar los grupos y a falta de que se ratifique en la asamblea de la RFEF el día 24, el Alcoyano jugará con los equipos catalanes, valencianos, baleares aragoneses y con el castellano manchego Conquense. Siete son las novedades que presenta con respecto la temporada pasada. Barça B, Espanyol B, Levante B, Castellón, Teruel, Ejea y Conquense, estarán la próxima temporada con el Alcoyano. Un grupo que tendrá siete filiales, Barça B, Espanyol B, Levante B, Peralada ( Girona), Teruel ( Huesca) , Mestalla y Villarreal B. El grupo gana en mejoría de terrenos de juego ya que este año sólo habrá seis campos de césped artificial, los del Cornellà, Ebro, Ontinyent, Badalona, Atlético Baleares y Ejea. Serán un total de 20 equipos distribuido de la siguiente forma: Comunitat Valenciana (7) Alcoyano , Villarreal B, Ontinyent, Hércules, Mestalla, Castellón y Levante B. Catalunya (8) Barcelona B, Cornellà, Lleida, Badalona, peralada, Sabadell, Olot y Espanyol B. Baleares (1) Atlético Baleares Aragón (3) Ebro, Teruel y Ejea de los Caballeros Castilla la Mancha (1) Conquense Así quedará el grupo III de Segunda División B para la temporada 2017/18. El inicio de la liga será el 26 de agosto. El calendario tardará todavía varias semanas en salir.