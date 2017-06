The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Siete niños optan al cargo de Sant Jordiet La elección se celebrará este jueves en la asamblea general de la Asociación de San Jorge miércoles, 14 de junio de 2017 La Asociación de San Jorge ha recibido siete candidaturas para el cargo de Sant Jordiet 2018. La elección será este jueves durante la segunda asamblea general ordinaria de la institución, que comienza a las 20.15 horas en el teatro Principal. Los siete candidatos son: JAVIER COLOMINA MONTAVA (FILÀ ALCODIANOS) BRUNO ABAD SEMPERE (FILÀ MOZÁRABES) JUAN JOSÉ VALLS FUSTER (FILÀ MUDÉJARES) JORGE ALMAGRO PORTABELLA (FILÀ CIDES) ÁLVARO SANTACREU PIÑERO (FILÀ VERDES) JORDI CASIMIRO CANTÓ FERNÁNDEZ (FILÀ GUZMANES) JORGE BONET GONZÁLBEZ (FILÀ MOZÁRABES)