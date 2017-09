The examples populate this alert with dummy content

URBANISMO Siete proyectos pasan la criba de Europan El jurado selecciona las mejores propuestas para levantar un edificio multiusos en el solar de las aulas verdes - La votación final será el 22 de octubre en Helsinki miércoles, 27 de septiembre de 2017 Siete proyectos para construir un nuevo edificio en el solar de las aulas verdes han superado la primera criba del concurso Europan, destinado a jóvenes arquitectos de toda Europa. El jurado reunido este fin de semana en Madrid ha realizado la primera selección para quedarse con el 20% de los 36 proyectos que jóvenes arquitectos han presentado para diseñar un edificio de usos múltiples en los terrenos que actualmente ocupan las aulas verdes en la plaza de al-Azraq. La resolución final se celebrará el 22 de octubre en Helsimki. Allí cada jurado nacional concederá las mejores propuestas para cada ciudad. La secretaria general de Europan España, Carmen Imbernón, ha explicado a RADIO ALCOY que cada país designa un tribunal que selecciona las mejores iniciativas para cada una de las propuestas planteadas por los ayuntamientos. "No hay un jurado único que decide los premios para toda Europa, sino que escoge las mejores ideas de cada reto planteado por los municipios"·, ha dicho. El reto urbanístico planteado por el Ayuntamiento de Alcoy despertó el interés de cerca de 40 arquitectos de siete nacionalidades y residentes en 10 países de todo el mundo.