The examples populate this alert with dummy content

SEMANA SANTA Silencio profundo El llanto de la Virgen de la Soledad y el sufrimiento de Cristo crucificado conmueven en la procesión que silencia el Jueves Santo en Alcoy viernes, 14 de abril de 2017 Dos imágenes marcan el desfile procesional del Jueves Santo en Alcoy, el del Silencio, que organiza la cofradía del Cristo Agonizante y Nuestra Señora de los Dolores. El cristo en la cruz, llorado por su madre, y la triste imagen de la Virgen de la Soledad, son los dos pasos que procesionan por El Partidor y la Zona Alta de Alcoy. La procesión, de trayecto corto, es una de las más que público congrega cada año. Público muy respetuoso para hacer honor a la denominación del acto. El silencio marca cada metro del recorrido, que comienza en la parroquia de San Vicente, sede canónica de la cofradía. Nada más sacar las imágenes de la parroquia la primera saeta rompió el silencio. La enfermedad de José Caballero impidió la tradicional proclama en la Font Redona. En la marcha procesional participaron antiguos legionarios y la banda de cornetas de la cofradía, así como las autoridades locales. Las dos imágenes que procesionaron el Jueves Santo volverán a hacer estación de penitencia en la tarde de este Viernes Santo, junto con el resto de pasos de la Semana Santa. La procesión del Santo Entierro comienza a las 20 horas en Santa María.