COMERCIO Silvia Soler y Toni Miranda ganan los premios de escaparatismo navideño El Ayuntamiento ha concedido 500 euros a cada uno de los establecimientos ganadores - Los dos segundos han ido a parar a Beers&Co y a Pepe's Coffee&Co, respectivamente jueves, 03 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (03/01/2019) El Ayuntamiento de Alcoy ha hecho entrega de los premios de escaparatismo navideño. En su objetivo de potenciar el pequeño y mediano negocio y la dinamización comercial de la ciudad, el Consistorio ha premiado las dos modalidades del concurso: el comercial y hostelería y servicios. En el primer caso, los 500 euros del primer premio han ido a parar al establecimiento de Silvia Soler. El segundo premio de un local comercial, consistente en 300 euros, ha sido para Beers&Co. En el apartado de hostelería y servicios, el ganador ha sido Toni Miranda Fotógrafo y el segundo Pepe’s Coffee&Co, el único fuera del centro, en la calle Alameda. Además, el Ayuntamiento ha reservado un tercer premio de 300 euros para los tres alumnos de la Escola d’Art i Superior de Disseny d’Alcoi, Caridad García, Paula Santana y Ayelén Montoya, que han colaborado con el escaparate del primer premio de hostelería y servicios.-