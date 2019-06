The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Simfonia d’exposicions L’IVAM CADA Alcoi obri quatre mostres amb art tèxtil, pictòric, audiovisual i espais cinematogràfics – Marcel el Marcià estrena disc per al públic familiar viernes, 28 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (28/06/2019) Tragaluz, el suplement cultural de Radio Alcoy, els apropa detalls de les quatre exposicions que, des del passat dimecres, visten d’art, de llum i moviment l’IVAM CADA Alcoi. La segona planta de l’edifici de l’antic Monte de Piedad acull l’exposició Filant idees, teixint art a càrrec de diversos autors. Els visitants, també, poden observar els audiovisuals creats per l’artista Ana Esteve Reig amb El somni de la pantalla, recordar llocs de pel·lícula gràcies a les fotografies d’espais de la ciutat que han sigut escenari de filmacions cinematogràfiques i contemplar l’obra Vida entre silenci II de Perceval Graells. Tota una simfonia d’exposicions que ha sonat al Tragaluz. I el ritme de la secció ha continuat amb la presentació del nou disc de Marcel el Marcià. Carles Llinares els dona a conèixer el treball musical.