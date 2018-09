The examples populate this alert with dummy content

SUCESOS Simula tirotear a la Policía para evitar su detención La mujer, responsable de una plantación de marihuana en Muro, utilizó una escopeta de aire comprimido y petardos para alejar a los agentes, que se incautaron de 70 kilos de droga miércoles, 19 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/09/2018) La Policía Nacional ha detenido en Muro a una mujer que custodiaba una plantación con 70 kilos de marihuana. Amenazó a los agentes con una escopeta de aire comprimido. La mujer, cuya edad no ha trascendido, tenía a su cargo en un chalet de Muro una plantación de la que la Policía se ha incautado 57 kilos y medio de plantas de marihuana, dos y medio de droga ya preparada para su venta y más de 9 kilos de hojas picadas. Un equipo de la comisaría de Alcoy se personó en el domicilio tras tener conocimiento de la existencia de la plantación de droga. La mujer les recibió con una escopeta de aire comprimido, simulando que les disparaba. Hizo explotar grandes petardos para hacerles creer que los estaba tiroteando. Los agentes supieron pronto que no eran disparos reales, por lo que accedieron al chalet. Aparte de detener a la mujer e incautarse de droga, los agentes aprehendieron instrumentos para elaborar hachís, básculas de precisión, dos carabinas de aire comprimido y petardos. El juzgado ha decretado el ingreso en prisión de la mujer.