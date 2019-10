The examples populate this alert with dummy content

SALUD Simulación de un cerebro con firma colivenca El Hospital de Alicante y los jugueteros de Onil diseñan un modelo en 3D de la anatomía cerebral y craneal para planificar y practicar la cirugía en tumores de difícil acceso lunes, 28 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.20 matinal (28/10/2019) El Servicio de Neurocirugía del Hospital General Universitario de Alicante, en colaboración con profesionales del juguete de Onil, ha creado un modelo impreso en 3D de simulación quirúrgica en Neurocirugía que es pionero a nivel internacional. El Servicio de Neurocirugía lleva tres años desarrollando prototipos sintéticos que simulan el cráneo en 3D para la formación en distintas subespecialidades de la Neurocirugía y "se trata del primero de estas características específico para patología de base de cráneo, la región anatómica sobre la que se asienta el cerebro y, sin duda, es el más avanzado de todos los que hemos elaborado hasta la fecha", ha subrayado Pablo González, neurocirujano del Hospital e integrante del Grupo de Neurociencias del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial). "Gracias a la colaboración y el trabajo conjunto con los jugueteros de la zona de Onil, con el juguetero Germán Sempere al frente, hemos desarrollado un modelo de entrenamiento, llamado '3D Neurotrainer', que reproduce la anatomía cerebral y craneal a la perfección", ha resaltado González. Por ejemplo, han simulado la meninge con una goma especial, aplicando la misma tecnología de fabricación utilizada para dar forma a las caras de las muñecas.



"Una de las novedades más llamativas de este modelo es que, por primera vez, hemos sido capaces de fabricar tumores que son operables, con unos materiales que simulan con gran precisión los tejidos de los tumores, además de que están creados de manera individualizada para cada uno de los pacientes que vamos a tratar en el futuro", ha subrayado. Los ingenieros e ingenieras de las jugueteras han aprovechado este arsenal de conocimientos y han incluido incluso un innovador sistema de alarma acústica y visual para para salvar estructuras nerviosas importantes y hacer el abordaje más seguro.

Este modelo de entrenamiento va a servir como complemento al estudio habitual de anatomía en cadáveres, ya que aporta determinados beneficios, como es la disponibilidad, la bioseguridad y la capacidad de desarrollar modelos individuales, simulando con gran precisión la patología de cada paciente.



De esta forma, "tiene un gran potencial para la formación de neurocirujanos de toda Europa y para la planificación individualizada de cada caso, dado que llevamos a cabo previamente la cirugía sobre estos modelos y nos anticipamos a los posibles problemas que nos encontraremos posteriormente en condiciones reales. Todo ello, en definitiva, con el objetivo de ofrecer el mejor tratamiento posible a los pacientes", ha concluido.